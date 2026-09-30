Работу шахты «Распадская» в Кузбассе приостановили после возгорания
Работа угольной шахты «Распадская» в Кемеровской области вынужденно приостановлена из-за возгорания в демонтажной камере. Об этом объявил региональный главк МЧС.
Как уточнили в ведомстве, штатные сотрудники военизированной горноспасательной части проводят мониторинг газовой атмосферы в забое. К работам привлечена одна единица техники.
После поступления сигнала о возгорании из шахты была проведена эвакуация более 300 шахтеров, отмечает RT. В результате происшествия никто не пострадал, огонь оперативно потушили.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», налоговые органы ранее выявили риск неверного подсчета угля на шахтах Кузбасса. Власти региона в связи с этим объявили об ужесточении надзора со стороны налоговиков за формированием фискальной базы по налогу на добычу полезных ископаемых.
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