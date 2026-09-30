Семь человек пострадали в ДТП в Волгоградской области

Два легковых автомобиля столкнулись в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В ДТП пострадали семь человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, отмечает RT.

Уточняется, что столкновение произошло на 14-м километре трассы Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба 30 сентября. Семь человек, находившихся в автомобилях Lada Granta и Skoda, получили травмы, четверо из них — несовершеннолетние.