Семь человек пострадали в ДТП в Волгоградской области

Два легковых автомобиля столкнулись в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В ДТП пострадали семь человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, отмечает RT.

Уточняется, что столкновение произошло на 14-м километре трассы Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба 30 сентября. Семь человек, находившихся в автомобилях Lada Granta и Skoda, получили травмы, четверо из них — несовершеннолетние.

Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Хабаровском крае

Все пострадавшие в ДТП были госпитализированы, добавили в МВД.

Ранее три человека погибли в результате ДТП с участием шести автомобилей в Красноярске. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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