Путин поручил кабмину новую задачу в сфере ИИ

Кроме того, правительство должно подготовить необходимые для реализации задачи изменения в законодательство страны. Отмечается, что доклад о выполнении поручения должен быть представлен Путину до 1 марта следующего года.

Ответственным за подготовку доклада назначили председателя правительства России Михаила Мишустина.

Ранее статс-секретарь — замминистра культуры России Жанна Алексеева заявила, что при министерстве культуры России собираются создать экспертный совет по использованию искусственного интеллекта. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

