Путин поручил кабмину новую задачу в сфере ИИ

Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству России обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации, чтобы обучать национальные и суверенные модели искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Поручения стало частью перечня распоряжений президента России по итогам прошедшего 11 августа 2026 года заседания Совета при президенте по науке и образованию.

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Кроме того, правительство должно подготовить необходимые для реализации задачи изменения в законодательство страны. Отмечается, что доклад о выполнении поручения должен быть представлен Путину до 1 марта следующего года.

Ответственным за подготовку доклада назначили председателя правительства России Михаила Мишустина.

Ранее статс-секретарь — замминистра культуры России Жанна Алексеева заявила, что при министерстве культуры России собираются создать экспертный совет по использованию искусственного интеллекта. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектПравительство РоссииВладимир Путин

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