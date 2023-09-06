Экс-глава СБУ заявил об отделе, занимающегося убийствами

В составе Службы безопасности Украины восемь лет существует «убойный» отдел, сообщает телеканал «360» со ссылкой на The Economist.

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Как заявил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, пятое управление контрразведки появилось в спецслужбе в 2015 году. Власти решили, что «сажать коллаборантов в тюрьму» недостаточно, «нужно устранять людей».

Пятое управление имеет отношение к убийствам командира ополчения ДНР Арсена Павлова, командира батальона «Сомали» из ДНР Михаила Толстых и первого главы республики Александра Захарченко.

Ранее в Киеве полковник СБУ покончил с собой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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