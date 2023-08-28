СМИ: В Киеве полковник СБУ покончил с собой
Заместитель начальника управления спецсвязи Службы безопасности Украины (СБУ) полковник Дмитрий Бакаев покончил с собой, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Собеседники издания уточняют, что тело Бакаева было обнаружено в его рабочем кабинете.
Также правоохранители нашли предсмертный рапорт полковника на имя главы СБУ Василия Малюка. В нём Бакаев сообщил, что решил свести счёты с жизнью из-за руководства - он обвинил его в предвзятом отношении и постоянном унижении чести и достоинства.
Отмечается, что в настоящее время следователи выясняют мотивы самоубийства силовика.
Ранее житель Бельгии покончил жизнь самоубийством после шести недель переписки с искусственным интеллектом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru