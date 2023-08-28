СМИ: В Киеве полковник СБУ покончил с собой

Собеседники издания уточняют, что тело Бакаева было обнаружено в его рабочем кабинете.

Также правоохранители нашли предсмертный рапорт полковника на имя главы СБУ Василия Малюка. В нём Бакаев сообщил, что решил свести счёты с жизнью из-за руководства - он обвинил его в предвзятом отношении и постоянном унижении чести и достоинства.

Отмечается, что в настоящее время следователи выясняют мотивы самоубийства силовика.

Ранее житель Бельгии покончил жизнь самоубийством после шести недель переписки с искусственным интеллектом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

