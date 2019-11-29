Экс-глава МИД Украины призвал к бойкоту Apple из-за Крыма
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев бойкотировать компанию Apple из-за признания Крыма российским в приложении «Погода», сообщает «Свободная пресса».
«А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать, а ну их, этих приспособленцев… переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса. Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!», — цитирует бывшего главу украинского внешнеполитического ведомства RT.
Ранее НСН писала, что депутаты Госдумы РФ заставили Apple признать Крым российским. В МИД Украины осудили это решение американской компании. Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН, комментируя новость, заявил, что это важный шаг, но считать его большим сдвигом в российско-американских отношениях не нужно.
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