Экс-глава МИД Украины призвал к бойкоту Apple из-за Крыма

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев бойкотировать компанию Apple из-за признания Крыма российским в приложении «Погода», сообщает «Свободная пресса».

«А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать, а ну их, этих приспособленцев… переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса. Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!», — цитирует бывшего главу украинского внешнеполитического ведомства RT.

Ранее НСН писала, что депутаты Госдумы РФ заставили Apple признать Крым российским. В МИД Украины осудили это решение американской компании. Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН, комментируя новость, заявил, что это важный шаг, но считать его большим сдвигом в российско-американских отношениях не нужно.

