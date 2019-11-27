Крым у Apple теперь российский. Но в этом нет политики
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily в эфире НСН заметил, что пока политики стран Запада и США не признают Крым как части России, экономика будет находиться в зависимом состоянии.
Apple устранила ошибку в приложении «Погода»: теперь Крым в сервисе отображается как российская территория. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем американской корпорации в России Дарьей Ермолиной. Ранее Севастополь и Симферополь обозначались как территории иностранного государства.
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что это важный шаг, но считать его большим сдвигом в российско-американских отношениях не нужно.
«Признание компанией моментов, связанных с Крымом и его принадлежности России, важное. Но при этом не снимет ограничений, потому что они зависят от позиции США как государства. А господин Трамп говорил, что признание Крыма пока невозможно. И пока не будет решен вопрос политически, вряд ли это не будет решено с точки зрения экономической, и работы тех или иных сервисов на территории Крыма», - считает эксперт отрасли.
«Российский рынок для Apple важен, но вряд ли он может соперничать с национальным или китайским»
Депутат Пискарев также заявил, что не считает ситуацию с Apple политической. По его словам, Apple — коммерческая организация, и выполнение требований российской стороны сложно привязать ее именно к политической акции.
«С одной точки зрения, Америка вроде бы демократическая страна, а Apple – это отдельная структура. Но с другой стороны, Трамп может пройтись по компании, хотя вряд ли это приведет к каким-то санкциям», - считает Денис Кусков.
Добавим, изменения, которые внесла компания, были сделаны по протоколы о спорных территориях (Disputed territories), согласно которым принадлежность отображается в зависимости от политики страны. Аналогичным образом, кстати, работает и сервис Google Карты.
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