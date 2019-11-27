Крым у Apple теперь российский. Но в этом нет политики

Apple устранила ошибку в приложении «Погода»: теперь Крым в сервисе отображается как российская территория. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем американской корпорации в России Дарьей Ермолиной. Ранее Севастополь и Симферополь обозначались как территории иностранного государства.

Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что это важный шаг, но считать его большим сдвигом в российско-американских отношениях не нужно.

«Признание компанией моментов, связанных с Крымом и его принадлежности России, важное. Но при этом не снимет ограничений, потому что они зависят от позиции США как государства. А господин Трамп говорил, что признание Крыма пока невозможно. И пока не будет решен вопрос политически, вряд ли это не будет решено с точки зрения экономической, и работы тех или иных сервисов на территории Крыма», - считает эксперт отрасли.