Депутаты Госдумы заставили Apple признать Крым российским
Города Крыма отображаются в приложении «Погода» смартфонов Apple без ошибок, сообщает ТАСС. Таким образом американская компания устранила претензии российских депутатов, отметивших некоторое время назад несоответствие — часть городов в приложении маркировалась как населённые пункты Украины.
«Они полностью привели [свои сервисы] в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении “Погода” устранена», — цитирует RT главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва.
Ранее, по его словам, такие города как Ялта, Симферополь, Севастополь и другие отображались в приложении Apple как украинские. Сейчас нарушение устранено, в подтверждение своих слов парламентарий продемонстрировал фотографии.
Ранее НСН писала, что американский профессор Лайл Голдстайн назвал десяток причин, чтобы власти США признали Крым российским.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Депутаты Госдумы заставили Apple признать Крым российским
- СМИ: США отказали в военной помощи Украине в день разговора Зеленского с Трампом
- Скворцова рассказала, когда россиян ждёт пик заболевания гриппом
- Глава USADA призвал отстранить Россию от Игр в Токио
- Назван мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии и его брата