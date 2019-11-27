Депутаты Госдумы заставили Apple признать Крым российским

Города Крыма отображаются в приложении «Погода» смартфонов Apple без ошибок, сообщает ТАСС. Таким образом американская компания устранила претензии российских депутатов, отметивших некоторое время назад несоответствие — часть городов в приложении маркировалась как населённые пункты Украины.

«Они полностью привели [свои сервисы] в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении “Погода” устранена», — цитирует RT главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва.

Ранее, по его словам, такие города как Ялта, Симферополь, Севастополь и другие отображались в приложении Apple как украинские. Сейчас нарушение устранено, в подтверждение своих слов парламентарий продемонстрировал фотографии.

Ранее НСН писала, что американский профессор Лайл Голдстайн назвал десяток причин, чтобы власти США признали Крым российским.

