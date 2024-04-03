Экс-генерал НАТО: Российские планирующие боеприпасы – «Царь-бомбы» для ВСУ
Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для Вооруженных сил Украины и стратегической инфраструктуры, сообщил в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain бывший генерал Североатлантического альянса Бен Ходжес.
По его словам, бомбы будут направлены против инфраструктуры и энергетических объектов. Кроме того, для Киева сохраняется серьезный вызов из-за превосходства России в дронах и радиоэлектронной борьбе.
Ранее на Украине заявили, что системы ПВО Украины не могут справиться с планирующими авиабомбами, которые есть у российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru