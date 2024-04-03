Экс-генерал НАТО: Российские планирующие боеприпасы – «Царь-бомбы» для ВСУ

По его словам, бомбы будут направлены против инфраструктуры и энергетических объектов. Кроме того, для Киева сохраняется серьезный вызов из-за превосходства России в дронах и радиоэлектронной борьбе.

Ранее на Украине заявили, что системы ПВО Украины не могут справиться с планирующими авиабомбами, которые есть у российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

