Экс-генерал НАТО: Российские планирующие боеприпасы – «Царь-бомбы» для ВСУ

Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для Вооруженных сил Украины и стратегической инфраструктуры, сообщил в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain бывший генерал Североатлантического альянса Бен Ходжес.

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По его словам, бомбы будут направлены против инфраструктуры и энергетических объектов. Кроме того, для Киева сохраняется серьезный вызов из-за превосходства России в дронах и радиоэлектронной борьбе.

Ранее на Украине заявили, что системы ПВО Украины не могут справиться с планирующими авиабомбами, которые есть у российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаБомба

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