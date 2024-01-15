На Украине признали преимущество российских планирующих авиабомб
Системы ПВО Украины не могут справиться с планирующими авиабомбами, которые есть у российской армии. Об этом в интервью YouTube-каналу «PolitБюро» заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков.
Военный отметил, что планирующие авиабомбы позволяют атаковать ими, не входя в зону действия ПВО. Это уникальное качество такого оружия, подчеркнул Стариков. По его мнению, у российских войск в арсенале есть десятки тысяч разнокалиберных фугасных авиабомб.
Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что серийное производство новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» начнется в 2024 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru