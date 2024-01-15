На Украине признали преимущество российских планирующих авиабомб

Военный отметил, что планирующие авиабомбы позволяют атаковать ими, не входя в зону действия ПВО. Это уникальное качество такого оружия, подчеркнул Стариков. По его мнению, у российских войск в арсенале есть десятки тысяч разнокалиберных фугасных авиабомб.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что серийное производство новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» начнется в 2024 году.

