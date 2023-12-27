В «Ростехе» пообещали увеличить дальность применения умных бомб
Российские конструкторы разрабатывают усовершенствованный вариант универсального модуля планирования и коррекции (УМПК), призванного увеличить дальность использования умных бомб. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
По его словам, модули, которые превращают свободнопаддающие бомбы в управляемые высокоточные боеприпасы, «наделали шума». Вкупе с фронтовыми бомбардировщиками Су-34 они используются для уничтожения военных объектов противника в зоне проведения спецоперации России на Украине. Всего ликвидированы уже сотни украинских военных целей, заявил гендиректор «Ростеха».
Чемезов высоко оценил эффективность УМПК. При этом и модули, и бомбы существенно дешевле управляемых боеприпасов сравнимого класса.
Ранее Чемезов заявил, что новейшая отечественная гаубица «Коалиция» вскоре появится в зоне специальной военной операции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru