Экс-депутат Рады заявил, что инструкторы НАТО пришли в Украину после 2014 года

Инструкторы Североатлантического альянса появились на Украине после 2014 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника.

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По его словам, разведка США и стран НАТО начала активно работать в стране еще в начале 1990-х годов. Комментируя заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о присутствии Альянса на Украине, бывший законодатель предположил, что речь идет о представителях спецподразделений, а не об инструкторах.

Ранее Сикорский заявил, что военнослужащие из некоторых стран Североатлантического альянса уже присутствуют на Украине. Он не уточнил, военные каких стран присутствуют на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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