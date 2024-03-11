Экс-депутат Рады заявил, что инструкторы НАТО пришли в Украину после 2014 года
Инструкторы Североатлантического альянса появились на Украине после 2014 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника.
По его словам, разведка США и стран НАТО начала активно работать в стране еще в начале 1990-х годов. Комментируя заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о присутствии Альянса на Украине, бывший законодатель предположил, что речь идет о представителях спецподразделений, а не об инструкторах.
Ранее Сикорский заявил, что военнослужащие из некоторых стран Североатлантического альянса уже присутствуют на Украине. Он не уточнил, военные каких стран присутствуют на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: действия хуситов увеличили поток грузов через Россию
- Экс-депутат Рады заявил, что инструкторы НАТО пришли в Украину после 2014 года
- Орбан: Трамп обещал не финансировать Украину в случае победы на выборах
- СМИ: главком ВМФ РФ Евменов отправлен в отставку
- В Раде заявили о планах Сырского удвоить выплаты солдатам ВСУ
- Московский «Спартак» проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2
- Axios: Байден пошел на разрыв с Нетаньяху после его решений по Газе
- Сиквел мультфильма «Братья Супер Марио» выйдет в апреле 2026 года
- Диктор и телеведущая Светлана Моргунова умерла в 84 года
- Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru