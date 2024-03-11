Экс-депутат Рады заявил, что инструкторы НАТО пришли в Украину после 2014 года

По его словам, разведка США и стран НАТО начала активно работать в стране еще в начале 1990-х годов. Комментируя заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о присутствии Альянса на Украине, бывший законодатель предположил, что речь идет о представителях спецподразделений, а не об инструкторах.

Ранее Сикорский заявил, что военнослужащие из некоторых стран Североатлантического альянса уже присутствуют на Украине. Он не уточнил, военные каких стран присутствуют на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

