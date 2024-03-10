Глава МИД Польши признал присутствие военных НАТО на Украине
Военнослужащие из некоторых стран Североатлантического альянса уже присутствуют на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Солдаты стран НАТО уже находятся в Украине и я хотел бы поблагодарить амбассадоров тех, стран, которые пошли на такой риск». - сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления Польши в альянс.
Сикорский не уточнил, военные каких стран присутствуют на Украине. Об их обязанностях министр также не рассказал.
В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину, напоминает «Радиоточка НСН».
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