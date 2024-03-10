Глава МИД Польши признал присутствие военных НАТО на Украине

«Солдаты стран НАТО уже находятся в Украине и я хотел бы поблагодарить амбассадоров тех, стран, которые пошли на такой риск». - сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления Польши в альянс.

Сикорский не уточнил, военные каких стран присутствуют на Украине. Об их обязанностях министр также не рассказал.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину, напоминает «Радиоточка НСН».

