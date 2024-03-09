Глава МИД Польши одобрил идею отправки западных войск на Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский одобрил предложение об отправке западных войск на Украину. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

В Польше отвергли возможность отправки войск на Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители стран Запада обсуждали возможную отправку иностранных сухопутных войск на украинскую территорию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик допустил, что такой сценарий могут реализовать в будущем.

«Присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то невообразимым», — указал Сикорский.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что «высоко оценивает» инициативу Макрона, так как ее целью является устрашение России.

Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не планирует направлять войска на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
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