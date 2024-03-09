Глава МИД Польши одобрил идею отправки западных войск на Украину
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский одобрил предложение об отправке западных войск на Украину. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители стран Запада обсуждали возможную отправку иностранных сухопутных войск на украинскую территорию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик допустил, что такой сценарий могут реализовать в будущем.
«Присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то невообразимым», — указал Сикорский.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что «высоко оценивает» инициативу Макрона, так как ее целью является устрашение России.
Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не планирует направлять войска на Украину.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США и союзники сбили 15 БПЛА хуситов в районе Красного моря
- Боксер Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом
- Глава МИД Польши одобрил идею отправки западных войск на Украину
- Трамп внес залог в $91,6 миллиона по делу о клевете против писательницы Кэрролл
- Массовая атака беспилотников: Последствия в Ростовской и Курской областях
- Белгородское село Козинка попало под обстрел со стороны Украины
- В Японии отложили первый запуск ракеты с частного космодрома
- СМИ: Банды атаковали дворец президента Гаити в Порт-о-Пренсе
- Эксперты предупредили россиян о фейковых опросах мошенников перед выборами
- Вяльбе: После массового завала в Сочи госпитализировали 17 лыжниц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru