Экс-депутат рады высказался о шансах возвращения Херсона под контроль Киева
Херсонская область уже не вернется в состав Украины. Об этом 27 марта заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко политик на своей странице «ВКонтакте».
Политик напомнил о публикациях в украинских и иностранных СМИ о наступательной операции ВСУ в Херсон и якобы его скором возвращении под контроль Киева.
«С полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернется. Не верьте лживым укроСМИ и их пособникам, и сплетням», — призвал Журавко.
По его словам, Украина несет очень большие потери, солдаты ВСУ, стараясь сохранить жизнь, сдаются в плен, пишут «Известия».
Журавко также считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его командование не влияют на ситуацию в большей части регионов, терроризируя мирных граждан, издавая «бредовые указы». По мнению украинского политика, националистов и пособников Киева арестуют и отдадут под суд. Также Журавко спрогнозировал, что «в ближайшее время будут освобождены Николаев и Одесса», где «начнется мирная жизнь. Но без нациков и негодяев».
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что российские туристы смогут ездить в Крым через территорию Украины примерно через год, когда в этой стране будет восстановлена инфраструктура и уничтожены войска националистов.
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