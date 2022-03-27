Экс-депутат рады высказался о шансах возвращения Херсона под контроль Киева

Политик напомнил о публикациях в украинских и иностранных СМИ о наступательной операции ВСУ в Херсон и якобы его скором возвращении под контроль Киева.

«С полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернется. Не верьте лживым укроСМИ и их пособникам, и сплетням», — призвал Журавко.

По его словам, Украина несет очень большие потери, солдаты ВСУ, стараясь сохранить жизнь, сдаются в плен, пишут «Известия».

Журавко также считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его командование не влияют на ситуацию в большей части регионов, терроризируя мирных граждан, издавая «бредовые указы». По мнению украинского политика, националистов и пособников Киева арестуют и отдадут под суд. Также Журавко спрогнозировал, что «в ближайшее время будут освобождены Николаев и Одесса», где «начнется мирная жизнь. Но без нациков и негодяев».

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что российские туристы смогут ездить в Крым через территорию Украины примерно через год, когда в этой стране будет восстановлена инфраструктура и уничтожены войска националистов.