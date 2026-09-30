Филолог Пахомов рассказал, что в русском языке рождается союз «то что»
Новый союз «то что» рождается в русском языке и со временем может стать новой нормой. Об этом рассказал научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.
«Это место, где тоже сейчас идут баталии: "он сказал, то что завтра придет". И лингвисты, которые за этим наблюдают, говорят о том, что, видимо, рождается у нас в русском языке новый составной подчинительный союз», - заявил эксперт в беседе с РИА Новости.
По словам Пахомова, сейчас такая конструкция считается ошибкой, однако многие молодые люди используют этот союз. Распространенность явления может говорить о необходимости иметь в языке еще один составной подчинительный союз. Как отметил эксперт, «то что» может стать нормой «если не завтрашнего, то послезавтрашнего дня».
Ранее стало известно, что в русском языке признали литературной нормой глагол «махаю», пишет Ura.ru.
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