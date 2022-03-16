«Через Херсон»: В Крыму обозначили новый маршрут для россиян

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров возобновляет экономические отношения с Херсонской областью Украины. Он также рассказал, что скоро туристы из России смогут ездить на полуостров по железной дороге через территорию Украины. По словам Цекова, это зависит от того, каких соглашений смогут добиться страны.

«Также это будет зависеть от того, как мы сможем нейтрализовать все националистические банды, как будут восстановлены пути сообщения, автомобильная и железная дороги. Я думаю, что на это потребуется больше года», - объяснил он.

По его словам, отношения между республикой и Украиной будут развиваться в положительном ключе.