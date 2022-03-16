«Через Херсон»: В Крыму обозначили новый маршрут для россиян
Сенатор Сергей Цеков считает, что между Крымом и Херсонской областью будут развиваться дружеские отношения.
Российские туристы смогут ездить в Крым через территорию Украины примерно через год, когда в этой стране будет восстановлена инфраструктура и уничтожены войска националистов. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров возобновляет экономические отношения с Херсонской областью Украины. Он также рассказал, что скоро туристы из России смогут ездить на полуостров по железной дороге через территорию Украины. По словам Цекова, это зависит от того, каких соглашений смогут добиться страны.
«Также это будет зависеть от того, как мы сможем нейтрализовать все националистические банды, как будут восстановлены пути сообщения, автомобильная и железная дороги. Я думаю, что на это потребуется больше года», - объяснил он.
По его словам, отношения между республикой и Украиной будут развиваться в положительном ключе.
«Будут дружеские отношения в политике, экономике, культурной и социальной сферах. Возможностей очень много: та же самая поставка воды в Крым. Она осуществляется из Херсонской области. Средства за воду будут выплачиваться в бюджет области. Например, проблема с пресной водой в Крыму решилась с помощью того, что были открыты шлюзы. Вода идет самотеком по Северо-Крымскому каналу. Он заполняется, но для этого нужно довольно много времени. Между полуостровом и областью на Украине будет торговля, промышленная кооперация. Но самое главное будут нормальные человеческие отношения – это надо поставить на первое место», - заключил Цеков.
Ранее бывший начальник штаба ВМФ России, адмирал Валентин Селиванов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что право открытого моря принадлежит всем странам, а возможная атака американцами военного конвоя России приведет к столкновению.
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