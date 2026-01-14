Бунт против ТЦК: К чему приведет усиление мобилизации на Украине
Репрессивные методы ТЦК довели украинцев до отчаяния, 18 января готовятся массовые акции протеста, которые могут перерасти в бунт, сказал НСН Спиридон Килинкаров.
Новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров попытается сделать так, чтобы мобилизация носила мотивационный характер, однако у Украины нет средств на дополнительные выплаты военным, у него ничего не получится. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Федорову усилить мобилизацию и повысить ее эффективность. Об этом сам украинский лидер заявил в своем Telegram-канале по итогам встречи с Федоровым. Килинкаров объяснил причины провала мобилизации на Украине и усомнился в эффективности нового главы Минобороны.
«Мобилизация на Украине была провалена, потому что она носила не мотивационный, а репрессивный характер. Людей насильно загоняли в украинскую армию. Очевидно, что это уже не работает, сам Федоров заявил, что примерно 300 тысяч человек самовольно оставили части. Вместе с тем Киеву очень важно продемонстрировать готовность украинцев воевать, чтобы продолжать получать деньги от Европы. На деле люди прячутся от ТЦК, которые стали большой проблемой, причем не только для украинской армии, которая пополняется немотивированными людьми, а еще и для экономики, малого бизнеса, органов местного самоуправления. Люди ушли в подполье, это бьет по всем позициям. Кроме позитивной для власти коррупционной составляющей, ТЦК несут сплошной негатив. Федоров в отношении ТЦК придерживается точки зрения мотивации, возможно, речь будет идти о каких-то дополнительных выплатах, но непонятно, за счет чего они будут реализованы: собственных ресурсов у Украины нет, а готова ли Европа за это платить, сказать сложно. Отмечу, что в Минобороны сконцентрированы огромные финансовые ресурсы, но и основные коррупционные схемы тоже здесь. Насколько Федоров будет эффективным, не знаю», — сказал Килинкаров.
Тем временем, отметил собеседник НСН, уже 18 января на Украине готовится акция протеста против ТЦК.
«Украинская власть понимает и знает, что 18 января готовится масштабная акция протеста против ТЦК. Кто ее организовывает, пока сказать сложно, но есть готовность людей выйти против беспредела ТЦК. Если найдутся те, кто будет заниматься организацией таких протестов, на такие акции выйдет достаточно людей, поскольку накопился огромный протестный потенциал. И дело не только в ТЦК — к протестующим присоединятся и те люди, у которых нет света и тепла, это серьезный вызов для украинской власти. Поэтому Зеленский на фоне коррупционного скандала проводит ротации в кабмине, пытаясь перевернуть эту позорную коррупционную страницу в истории своего президентства и все запустить сначала. У человеческого страха есть предел, а света в конце тоннеля пока не видно. Мужская часть населения боится в крупных городах выйти из дома, они вынуждены увольняться с работы, психологически это очень серьезно давит на людей», — добавил бывший парламентарий.
Однако экс-депутат поставил под сомнение то, что протесты перерастут в серьезный бунт.
«Вместе с тем я не уверен, что будет бунт, потому что мы пока не знаем, кто будет стоять за теми людьми, которые организуют протесты. Если это лидеры политических партий, движений, мэры городов, если между ними есть какая-то договоренность, это будет достаточно серьезная акция. Если все держится на инициативах каких-то отдельных личностей, у которых нет достаточного финансово-организационного ресурса, конечно, такие акции никакой угрозы для власти не представляют, они будут просто подавлены. Но если люди выйдут, то, конечно, Зеленский ничего с этим сделать не сможет: после коррупционного скандала он потерял право на насилие, но по-прежнему несет ответственность за все происходящее, будучи украинским верховным главнокомандующим. ТЦК не были бы такими беспредельщиками, если бы не было зеленого света с Банковой», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Килинкаров пояснил, почему Зеленскому невыгодно завершить конфликт с Россией.
«Потенциала для наступления у Украины нет. У нее нет ни технического, ни численного превосходства, а в обороне победить невозможно. Но Зеленский готов бесконечно долго отступать на фронте, ему плевать на территории Донбасса. Для него очень важно, чтобы этот конфликт продолжался, потому что он понимает, как выстраивать экономику войны, но не понимает, как выстраивать экономику мира и что делать с людьми в случае завершения этого конфликта. В этом случае отменится военное положение, восстановятся все конституционные права граждан, возникнет миллион вопросов к украинской власти. Люди, которые лишились всего, придут под стены президентской администрации и будут чего-то требовать. Поэтому пока Зеленский считает, что надо оставаться в формате войны, он понимает, что с этим делать, к кому надо ехать, у кого просить деньги, а в условиях мира непонятно, кто будет финансировать Украину», — подытожил он.
Ранее нардеп Роман Костенко заявил, что мобилизация и военное положение не будут отменены на Украине даже после заключения перемирия или достижения мира. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
