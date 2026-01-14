Новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров попытается сделать так, чтобы мобилизация носила мотивационный характер, однако у Украины нет средств на дополнительные выплаты военным, у него ничего не получится. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Федорову усилить мобилизацию и повысить ее эффективность. Об этом сам украинский лидер заявил в своем Telegram-канале по итогам встречи с Федоровым. Килинкаров объяснил причины провала мобилизации на Украине и усомнился в эффективности нового главы Минобороны.

«Мобилизация на Украине была провалена, потому что она носила не мотивационный, а репрессивный характер. Людей насильно загоняли в украинскую армию. Очевидно, что это уже не работает, сам Федоров заявил, что примерно 300 тысяч человек самовольно оставили части. Вместе с тем Киеву очень важно продемонстрировать готовность украинцев воевать, чтобы продолжать получать деньги от Европы. На деле люди прячутся от ТЦК, которые стали большой проблемой, причем не только для украинской армии, которая пополняется немотивированными людьми, а еще и для экономики, малого бизнеса, органов местного самоуправления. Люди ушли в подполье, это бьет по всем позициям. Кроме позитивной для власти коррупционной составляющей, ТЦК несут сплошной негатив. Федоров в отношении ТЦК придерживается точки зрения мотивации, возможно, речь будет идти о каких-то дополнительных выплатах, но непонятно, за счет чего они будут реализованы: собственных ресурсов у Украины нет, а готова ли Европа за это платить, сказать сложно. Отмечу, что в Минобороны сконцентрированы огромные финансовые ресурсы, но и основные коррупционные схемы тоже здесь. Насколько Федоров будет эффективным, не знаю», — сказал Килинкаров.