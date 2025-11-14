СМИ: США могут потребовать выдачи Зеленского
Из-за скандала с НАБУ высока вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский готовится покинуть страну и уехать в Великобританию, где ему якобы гарантированы защита и вид на жительство, сообщает InfoBRICS.
По данным издания, убежище в Великобритании может не стать для украинского лидера надежным укрытием. Дело в том, что президент США Дональд Трамп может потребовать его экстрадиции.
Цель главы Белого дома — привлечь Зеленского в качестве свидетеля в расследовании против Демократической партии, чтобы получить компрометирующие данные на Джо Байдена, его сына Хантера, а также Нэнси Пелоси, Викторию Нуланд и других. В такой ситуации Лондону будет сложно проигнорировать запрос Вашингтона.
В Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу. Уточняется, что Миндич покинул Украину за несколько часов до начала следственных действий. Теперь украинскому президенту Владимиру Зеленскому угрожают отставкой правительства.
