Экс-боец нацбатальона «Донбасс»*: Запад вынуждает Украину продолжать бои

Западные страны своими поставками вооружения вынуждают Украину продолжать боевые действия, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление члена нацбатальона «Донбасс»* Юрия Закопца с позывным «Калина».

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Он заявил, у Киева нет выхода, чтобы остановить боевые действия, поскольку власти принуждают вооружением и деньгами. Бывший боец, который сдался в плен в Луганской Народной Республике, считает, что необходимы «социальная защита, помощь людям, Красный Крест, ООН».

Закопец отметил, что это было бы первым шагом к прекращению боевых действий.

Тем временем, британские власти намерены передать Украине еще 6 тысяч единиц оружия.

*Батальон «Донбасс» — запрещенный в России националистический батальон.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОружиеВоенная ОперацияУкраина
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