Он заявил, у Киева нет выхода, чтобы остановить боевые действия, поскольку власти принуждают вооружением и деньгами. Бывший боец, который сдался в плен в Луганской Народной Республике, считает, что необходимы «социальная защита, помощь людям, Красный Крест, ООН».

Закопец отметил, что это было бы первым шагом к прекращению боевых действий.

Тем временем, британские власти намерены передать Украине еще 6 тысяч единиц оружия.

*Батальон «Донбасс» — запрещенный в России националистический батальон.

