Экс-боец нацбатальона «Донбасс»*: Запад вынуждает Украину продолжать бои
Западные страны своими поставками вооружения вынуждают Украину продолжать боевые действия, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление члена нацбатальона «Донбасс»* Юрия Закопца с позывным «Калина».
Он заявил, у Киева нет выхода, чтобы остановить боевые действия, поскольку власти принуждают вооружением и деньгами. Бывший боец, который сдался в плен в Луганской Народной Республике, считает, что необходимы «социальная защита, помощь людям, Красный Крест, ООН».
Закопец отметил, что это было бы первым шагом к прекращению боевых действий.
Тем временем, британские власти намерены передать Украине еще 6 тысяч единиц оружия.
*Батальон «Донбасс» — запрещенный в России националистический батальон.
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