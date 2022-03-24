Украина получит от Великобритании еще 6 тысяч единиц оружия

Речь, в том числе идет о противотанковых системах. «Соединенное Королевство будет вместе со своими союзниками наращивать военную и экономическую поддержку Украины», — сообщил британский премьер.

Также Лондон выделит £25 млн ($33 млн) из специального фонда по обеспечению стабильности и безопасности в зонах конфликтов МИД королевства на выплату зарплат украинским военным.

Напомним, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег американские власти и их союзников от поставок Киеву оружия и отправки на Украину иностранных наемников.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США следует отказаться от эскалации отношений с Россией и перестать накачивать Украину вооружением. По словам замглавы МИД, российско-американские отношения находятся на грани разрыва, и их дальнейшие перспективы зависят от линии поведения Вашингтона.

