Украина получит от Великобритании еще 6 тысяч единиц оружия
Британские власти намерены передать Украине еще 6 тысяч единиц оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра королевства Бориса Джонсона.
Речь, в том числе идет о противотанковых системах. «Соединенное Королевство будет вместе со своими союзниками наращивать военную и экономическую поддержку Украины», — сообщил британский премьер.
Также Лондон выделит £25 млн ($33 млн) из специального фонда по обеспечению стабильности и безопасности в зонах конфликтов МИД королевства на выплату зарплат украинским военным.
Напомним, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег американские власти и их союзников от поставок Киеву оружия и отправки на Украину иностранных наемников.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США следует отказаться от эскалации отношений с Россией и перестать накачивать Украину вооружением. По словам замглавы МИД, российско-американские отношения находятся на грани разрыва, и их дальнейшие перспективы зависят от линии поведения Вашингтона.
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