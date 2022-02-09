Постпред РФ при ООН: Запад накачивает Киев наступательным оружием
Запад нарушает Минские соглашения и накачивает Украину наступательным оружием. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензя.
Он также напомнил, что на линии разграничения сосредоточены украинские вооруженные силы.
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина может пойти по «террористическому пути», чтобы получить предлог для начала активных военных действий в Донбассе.
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