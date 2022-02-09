Постпред РФ при ООН: Запад накачивает Киев наступательным оружием

Запад нарушает Минские соглашения и накачивает Украину наступательным оружием. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензя.

«Странные заявления»: В России усомнились в «смерти» НАТО из-за расширения на Восток

Он также напомнил, что на линии разграничения сосредоточены украинские вооруженные силы.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина может пойти по «террористическому пути», чтобы получить предлог для начала активных военных действий в Донбассе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:ООНДонбассВооружениеУкраинаЗапад
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры