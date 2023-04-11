Бывший сотрудник ЦРУ предрёк США поражение от России

По его словам, продолжение конфликта на Украине может привести к ядерной войне. Эксперт отметил, что переоценка возможностей украинской армии может обернуться против США.

Макговерн подчеркнул, что недавняя утечка секретных данных Пентагона свидетельствует о лжи генерала Марка Милли и министра обороны США Ллойда Остина о возможностях ВСУ.

Оказавшиеся в Сети документы Пентагона касаются военной помощи Украине. В материалах говорится о состоянии вооруженных сил страны на начало марта, передает «Радиоточка НСН».

