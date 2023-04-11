Бывший сотрудник ЦРУ предрёк США поражение от России
Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom заявил, что США проиграют России из-за переоценки возможностей ВСУ.
По его словам, продолжение конфликта на Украине может привести к ядерной войне. Эксперт отметил, что переоценка возможностей украинской армии может обернуться против США.
Макговерн подчеркнул, что недавняя утечка секретных данных Пентагона свидетельствует о лжи генерала Марка Милли и министра обороны США Ллойда Остина о возможностях ВСУ.
Оказавшиеся в Сети документы Пентагона касаются военной помощи Украине. В материалах говорится о состоянии вооруженных сил страны на начало марта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru