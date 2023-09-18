Экс-аналитик ЦРУ: Россия сильно ударит после истощения ВСУ
Армия России готовится к мощному удару по Вооруженным силам Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление бывшего аналитикааналитик ЦРУ Ларри Джонсона.
По его словам, сначала российские военные истощат возможности врага. Эксперт заявил о стратегии РФ, которая не подвергает большому риску свои войска. При этом, как только украинская армия утратит способность сражаться, Москва нанесет сильный удар.
Отмечается, что Киев не обладает таким количеством живой силы, чтобы воевать годами, как хочет Запад. Также отсутствуют деньги для продолжения интенсивных боевых действий.
Ранее стало известно, что мирное соглашение между Москвой и Киевом заключат на условиях, которые захочет Россия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru