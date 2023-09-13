Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский фактически признал провал контрнаступления

Ранее Зеленский признал в интервью телеканалу CNN, что украинское наступление не кончится «хэппи-эндом», напоминает RT. Он отметил, что ВСУ потеряли много людей, поэтому счастливого конца, как в кино, не будет.

Джонсон указал, что фактически украинский лидер признал проигрыш Киева. Также он добавил, что не нужно быть великим военачальником, чтобы понять, что Украина с самого начала контрнаступления была обречен на провал.

Немецкий политолог Александр Рар в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что если ситуация в боевых действиях на Украине останется такой же, как сейчас, то к концу года Запад заставит Киев сесть за стол переговоров.

