Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский фактически признал провал контрнаступления
Заявление президента Украины Владимира Зеленского фактически подтверждает провал контрнаступления, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Ранее Зеленский признал в интервью телеканалу CNN, что украинское наступление не кончится «хэппи-эндом», напоминает RT. Он отметил, что ВСУ потеряли много людей, поэтому счастливого конца, как в кино, не будет.
Джонсон указал, что фактически украинский лидер признал проигрыш Киева. Также он добавил, что не нужно быть великим военачальником, чтобы понять, что Украина с самого начала контрнаступления была обречен на провал.
Немецкий политолог Александр Рар в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что если ситуация в боевых действиях на Украине останется такой же, как сейчас, то к концу года Запад заставит Киев сесть за стол переговоров.
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