Экс-агент ЦРУ: Зеленский попытается договориться с Россией

У украинского лидера Владимира Зеленского не осталось другого выбора, кроме как сделать шаг к переговорам с Москвой, сообщил YouTube-каналу Stephen Gardner экс-агент ЦРУ США Эндрю Бустаманте.

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По его слова, глава государства понял, что не может продолжать говорить о победе Киева. Также президент осознал, что у Запада кончается терпение в отношении прогресса на поле боя.

Эксперт указал, что в условиях длительного затяжного конфликта украинские власти понимают, что у них нет ресурсов для его поддержания.

Ранее в США заявили, что военные ВСУ могут начать восстание против Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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