Экс-агент ЦРУ: Зеленский попытается договориться с Россией

По его слова, глава государства понял, что не может продолжать говорить о победе Киева. Также президент осознал, что у Запада кончается терпение в отношении прогресса на поле боя.

Эксперт указал, что в условиях длительного затяжного конфликта украинские власти понимают, что у них нет ресурсов для его поддержания.

Ранее в США заявили, что военные ВСУ могут начать восстание против Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

