В Индии 13 человек погибли при столкновении грузовика с трейлером
Грузовик и трейлер столкнулись в штате Чхаттисгарх в Индии, погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию штата.
Инцидент произошел у города Райпур. В грузовике находились местные жители, которые возвращались с религиозного фестиваля.
«В общей сложности 13 человек погибли, еще 12 человек получили ранения и отправлены в больницу для оказания помощи», - отметил начальник районной полиции Лал Умед Сингх.
По данным правоохранителей, в числе погибших четверо детей. Полиция устанавливает причины аварии.
Ранее в индийском штате Гоа как минимум шесть человек погибли в результате давки во время религиозного шествия у храма, напоминает Ura.ru.
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