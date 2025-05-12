Министр транспорта Бурятии задержан по обвинению в коррупции
Министра транспорта Бурятии Александра Гоге задержали в регионе, чиновника заподозрили в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Министр транспорта... задержан по обвинению в коррупции», — отмечается в сообщении.
Как указал зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков, это было ожидаемо. Региональные власти взаимодействовали с правоохранителями, отмечает Ura.ru.
Александр Гоге занимает пост министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики с 2021 года.
Ранее в Бурятии задержали руководителя «Бурятрегионавтодора» Владимира Соснина по подозрению в превышении полномочий. Против организации, занимающейся строительством и содержанием дорог регионального значения, велись следственные мероприятия.
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