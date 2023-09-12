СМИ: в Госдепе и Пентагоне выступают за отправку ATACMS Украине

Госдепартамент и Министерство обороны США рекомендуют главе государства Джо Байдену начать поставки дальнобойных ракет ATACMS Киеву, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Пентагон: США не приняли решение о передаче Киеву ракет ATACMS

В ведомствах считают, что их отправка могла бы помочь Украине продвинуться в контрнаступлении, которое движется слишком медленно. Как заявил телеканалу один из американских чиновников, вероятность поставок ATACMS сейчас значительно увеличилась.

Ранее стало известно, что Белый дом близок к одобрению поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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