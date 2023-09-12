СМИ: в Госдепе и Пентагоне выступают за отправку ATACMS Украине

В ведомствах считают, что их отправка могла бы помочь Украине продвинуться в контрнаступлении, которое движется слишком медленно. Как заявил телеканалу один из американских чиновников, вероятность поставок ATACMS сейчас значительно увеличилась.

Ранее стало известно, что Белый дом близок к одобрению поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

