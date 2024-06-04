Экс-агент MI6: Одобрение ударов вглубь РФ не повлияет на ход конфликта
Одобрение со стороны Вашингтона ударов Вооруженных сил Украины вглубь России не повлияет на ход конфликта, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент британской разведывательной службы MI6 Аластер Крук.
По его словам, разрешение США является нарративным шоу. Эксперт указал, что «они, вероятно, четко понимают», что обстрелы через границу, где собраны российские войска и где находится военный пост, продолжаются уже год. При этом никакого эффекта нет.
Крук считает, что план американских властей направлен на то, чтобы показать, что США противостоят президенту России Владимиру Путину и проводит «жесткую политику» до предстоящих выборов американского президента.
Ранее США заявили о понимании Украиной указаний по ограничениям на удары вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru