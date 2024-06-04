США заявили в понимании Украиной указаний по ограничениям на удары вглубь России
4 июня 202404:02
Власти Украины понимают указания со стороны США, касающиеся ограничений ударов по России американским оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.
По его свалом, в Киеве «понимают указания, которые им были даны».
Также Кирби заявил, что США в ответ на изменения ситуации на поле боя корректируют свою политику в отношении Украины, в том числе по вопросу использования американского оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru