По его свалом, в Киеве «понимают указания, которые им были даны».

Также Кирби заявил, что США в ответ на изменения ситуации на поле боя корректируют свою политику в отношении Украины, в том числе по вопросу использования американского оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

