США заявили в понимании Украиной указаний по ограничениям на удары вглубь России

Власти Украины понимают указания со стороны США, касающиеся ограничений ударов по России американским оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.

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По его свалом, в Киеве «понимают указания, которые им были даны».

Также Кирби заявил, что США в ответ на изменения ситуации на поле боя корректируют свою политику в отношении Украины, в том числе по вопросу использования американского оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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