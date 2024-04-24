ТАСС: Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны

Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от должности заместителя главы ведомства Тимура Иванова, пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

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«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», - заявил собеседник агентства.

Иванова задержали 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Свою причастность к совершению преступления он не признал.

Ранее адвокат Иванова Мурад Мусаев опроверг информацию о том, что чиновника оборонного ведомства обвиняют в государственной измене, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
ТЕГИ:ВзяткаУголовное ДелоМинобороныСергей Шойгу

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