ТАСС: Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны
Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от должности заместителя главы ведомства Тимура Иванова, пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», - заявил собеседник агентства.
Иванова задержали 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Свою причастность к совершению преступления он не признал.
Ранее адвокат Иванова Мурад Мусаев опроверг информацию о том, что чиновника оборонного ведомства обвиняют в государственной измене, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru