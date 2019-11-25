Экономист объяснил уход МТС из Украины

Российская телекоммуникационная компания «МТС» решила продать свой бизнес на Украине. Речь идет о продаже оператора «ВФ Украина». Покупателем является крупнейший азербайджанский мобильный оператор Barkcell. Как сообщила МТС, сумма сделки составила 734 млн долларов. В компании также отметили, что оператор сосредоточится на российском рынке.

Процесс ухода российских компаний с украинского рынка продолжается из-за политики властей Киева, заявил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Процесс ухода российского бизнеса с Украины идет. Против российских компаний не раз предпринимались атаки — рейдерские, бандитские — со стороны якобы не подконтрольных власти радикальных группировок. Но если бы власть хотела, то все это остановила бы. Многие действия украинской власти можно было бы предугадать уже после 2014 года. Проводилась приватизация, но для российского капитала были введены ограничения. Российские компании были в результате лишены возможности покупать украинские активы. Этим был нанесен существенный экономический урон экономике Украины», — пояснил эксперт.