Экономист объяснил уход МТС из Украины
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал НСН, что Киев после 2014 года создал невыносимые условия для российского бизнеса.
Российская телекоммуникационная компания «МТС» решила продать свой бизнес на Украине. Речь идет о продаже оператора «ВФ Украина». Покупателем является крупнейший азербайджанский мобильный оператор Barkcell. Как сообщила МТС, сумма сделки составила 734 млн долларов. В компании также отметили, что оператор сосредоточится на российском рынке.
Процесс ухода российских компаний с украинского рынка продолжается из-за политики властей Киева, заявил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак.
«Процесс ухода российского бизнеса с Украины идет. Против российских компаний не раз предпринимались атаки — рейдерские, бандитские — со стороны якобы не подконтрольных власти радикальных группировок. Но если бы власть хотела, то все это остановила бы. Многие действия украинской власти можно было бы предугадать уже после 2014 года. Проводилась приватизация, но для российского капитала были введены ограничения. Российские компании были в результате лишены возможности покупать украинские активы. Этим был нанесен существенный экономический урон экономике Украины», — пояснил эксперт.
В настоящее время на территории Украины продолжает работать российский бизнес, но это только те компании, принадлежность капитала в которых не слишком очевидна.
«Отдельные российские компании продолжали инвестировать в Украину и после 2014 года. Наверное, у них свои планы, хотя было очевидно, что это рискованное предприятие. Российский бизнес на Украине действует и приносит прибыль. Это не всегда очевидно, но та или иная компания может иметь долю российского капитала в своем активе. Хотя в целом та атмосфера, которая создана на Украине в 2014 году, не способствует эффективному развитию экономики Украины и развитию там российского бизнеса в частности», — отметил Дудчак.
Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой заявил, что причины ухода МТС из Украины не лежат в политической плоскости.
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