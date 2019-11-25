МТС продаёт украинское подразделение

25 ноября 201910:25

Российский оператор МТС продаёт своё украинское подразделение азербайджанской компании Bakcell, пишет РБК. Сделка будет проведена через дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l., зарегистрированную в Люксембурге.

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Как отмечает RT, передача акций может произойти в ближайшее время. Сделка принесёт оператору 734 миллиона долларов.

В МТС заявили, что решение о продаже было принято в соответствии со стратегией оператора, который хочет сосредоточить силы на отечественном рынке.

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ФОТО: pxhere.com
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