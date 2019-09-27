Аналитик: «Суверенный Рунет» не станет «магической кнопкой»

«На сегодняшний день, безусловно, работы по "суверенному Рунету" идут. Есть понимание конечной точки, куда именно мы идем в случае проблем или полного отключения от внешнего интернета. Но на этом пути есть очень много проблем технического свойства. И нужно понимать, что это [создание "суверенного Рунета"] не 100% гарантия того, что все будет работать. Нельзя говорить, что появится магическая кнопка или рубильник. Это всегда некая вероятность, которая напрямую зависит от объема денег, которые будут вложены в это направление», - сказал Муртазин.

При этом, аналитик отметил, что руководство страны вкладывает огромные средства в реализацию проекта, чтобы не потерять наработки в электронной системе госуслуг.

«Государство вкладывает огромные деньги в развитие электронного вида различных услуг, начиная от ЖКХ и заканчивая всем, что делает государство. Для того чтобы обезопасить эти вложения и не остаться в один "прекрасный день" без этих сервисов, нужны технологии, которые их защитят. Правильное направление, на мой взгляд. Вопрос в том, как это будет реализовано, но на него сейчас никто не ответит. Потому что по факту мы пока не подошли к точке реализации и, не было возможности проверить на практике как это работает», - заключил собеседник.

Контролирует процесс установки оборудования автономного Рунета в Уральском федеральном округе компания «Данные — центр обработки и автоматизации». Также в работе задействованы - МТС, «Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком», «Екатеринбург — 2000» (Мотив) и «ЭР-Телеком Холдинг».

Ранее НСН сообщала, что глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о монтаже оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете. По его словам, эксперимент идёт в разных стадиях, однако завершить его планируется к середине октября.

