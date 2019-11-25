Экс-министр экономики: МТС уходит из Украины не из-за политики

Однако экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в эфире НСН не стал связывать уход МТС со снижением прибыли в результате политического притеснения.

«Массового исхода российских фирм с Украины нет. Преднамеренных притеснений тоже нет. Исключением стал банковский сектор, который подвергался определенным санкциям Совета национальной безопасности и обороны Украины прежнего состава. Причина какая-то другая, не связанная с потерей прибыли. Операторы мобильной связи в прибылях, поскольку постоянно растут тарифы. В этом я убеждён как пользователь. Они не слушают регуляторов – я говорю не только про Украину. Операторы мобильной связи все со сверхприбылями», — уточнил экс-министр.





В июле сего года телеканал РБК получил информацию от одного из телекоммуникационных источников, что украинская «дочка» МТС была выставлена на продажу с 2014 года, после известных политических событий в стране. Эксперты также высказывали предположение, что российский бизнес в Украине стал менее прибыльным из-за притеснений киевских властей.

Ранее НСН сообщила, что в Федеральной антимонопольной службе не видят предпосылок для роста цен на услуги мобильной связи. Об этом заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин. Он напомнил, что единовременное повышение в начале текущего года на 1,6—2% было вызвано увеличением ставки НДС.



