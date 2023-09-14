Дуда: Речи о принятии Украины в НАТО быть не может

Вступление Украины в Североатлантический альянс является отдаленным вопросом, сообщает PAP со ссылкой на заявление президент Польши Анджея Дуды.

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По его словам, вступление в НАТО означало бы вступление военного альянса в войну с Россией. Как отметил глав государства, перспектива присоединения Киева все же реальна.

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози в эфире телеканала BFMTV заявил, что вступление Украины в НАТО не принесёт мир в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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