Президент Чехии рассказал, почему Украина не может вступить в НАТО

По его словам, Киев должен получить гарантии о том, что когда конфликт будет окончен, начнется интенсивный процесс вступления в НАТО.

Также глава государства заявил, что в 2023 году у Киева есть только одна попытка провести контрнаступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

