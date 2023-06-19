Президент Чехии рассказал, почему Украина не может вступить в НАТО

Украина не может начать процесс вступления в состав Североатлантического альянса, пока длится вооруженный конфликт, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павла.

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По его словам, Киев должен получить гарантии о том, что когда конфликт будет окончен, начнется интенсивный процесс вступления в НАТО.

Также глава государства заявил, что в 2023 году у Киева есть только одна попытка провести контрнаступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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