Дружить, нельзя воевать! Путин надеется на восстановление отношений с Украиной

Отношения России и Украины обязательно будут восстановлены, заявил в интервью телеканалу «Мир» президент России Владимир Путин.

На фоне давно полыхающего конфликта между самыми близкими государствами и народами такая оптимистичная позиция озвучена, пожалуй, впервые за последние годы. Как считает Путин, связи между странами будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинскими элитами.

«Не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — сказал президент.

Любовь предыдущих глав украинского государства к Западу Владимир Путин объяснил тем, что те на первую позицию ставили «личную выгоду» и «сохранение своих капиталов, хранящихся где-то за рубежом».

Новое руководство Украины, уточнил президент России, «лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины».

Напомним, что ранее Владимир Путин не исключал встречу с Владимиром Зеленским, но заявлял, что со стороны Киева пока такой инициативы не поступало. Равно как и не было предложения личной встречи двух политиков.

Позиции, что на смену Порошенко пришел глава государства с такими же русофобскими взглядами, придерживается и член Совета Федерации РФ Андрей Климов. В интервью НСН он напомнил, что Зеленский уже назвал Путина своим врагом.

«Смена декораций, вывесок. Тот же самый режиссер, те же самые сценаристы. Поменяли маску. Я бы удивился, если бы было иначе. У них был шанс этого не делать, но они из кожи вон лезут, чтобы доказать своим старым хозяевам, что они продолжат прежний курс. Перевоспитывать их? Зачем кукол перевоспитывать? Надо не с куклами, а с кукловодами разговаривать. Народ Украины Россия по-прежнему рассматривает как братский, который оказался в очень тяжелой жизненной ситуации. Ему не позавидуешь, честно говоря», - сказал сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если в отношениях Москвы и Киева произойдут улучшения, то их будет видно «невооруженным глазом». При этом он отметил, что пока у российского лидера не запланированы контакты с новым президентом Украины.

