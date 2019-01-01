Новости за ночь: Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной
Главные события ночи по версии НСН.
Путин верит в нормализацию отношений с Украиной
Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений между Россией и Украиной. В интервью телеканалу «Мир» глава государства заявил, что новое руководство Украины «сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между двумя странами, и в направлении решения внутренних проблем».
Российский лидер также понадеялся, что новая украинская власть не станет использовать русофобские идеи для оправдания внутренних проблем в стране.
На прошлой неделе Путин выразил надежду на личное знакомство с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, новый украинский лидер «пока никак себя не проявил». Путин также отметил, что не отказывается от контактов с украинским коллегой. А на вопрос, почему не поздравил главу государства с избранием на пост, уточнил, что Зеленский, как и Порошенко продолжает называть Россию «страной-агрессором».
В России могут ввести новый «углеродный налог»
В России могут ввести новый «углеродный налог». Автор инициативы - глава «Роснано» Анатолий Чубайс пояснил, что он поможет простимулировать промышленников к сокращению вредных выбросов.
В качестве примера Чубайс привел опыт Евросоюза, где на импортируемые товары накладывают дополнительный налог в том случае, если они превышают выбросы углерода при производстве.
При этом глава «Роснано» призвал разобраться с объемами выбросов, и лишь потом думать о введении налога.
Добавим, климатологи Межправительственной группы экспертов по изменению климата пришли к выводу, что повышение глобальной температуры даже на 1,5 градуса Цельсия приведет к серьезным климатическим изменениям, исчезновению природных экосистем и вымиранию многих видов.
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Президенты США и Польша Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали договор размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Также в совместной декларации об оборонном сотрудничестве предусматривается создание инфраструктуры для обеспечения присутствия «боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения».
Также речь идет о перспективе увеличения численности военнослужащих в Польше на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч.
Варшава, в свою очередь, подготовит всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества военных.
Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош
Вратарь футбольного клуба «Зенита» и сборной России Андрей Лунев извинился перед сотрудниками аэропорта Внуково и представителям авиакомпании «России».
Как написано в совместном заявлении клуба и авиаперевозчика, сам футболист Лунев назвал неприемлемым свое поведение. «Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений», — уточняет Лунев.
«Зенит», в свою очередь, резко осудил подобное поведение своего игрока. Напомним, конфликт между вратарем и сотрудником стойки регистрации авиакомпании «Россия» произошёл накануне. Как пояснил Лунев, его вывела из себя медлительность работника. В итоге в отделении полиции аэропорта на спортсмена составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.
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