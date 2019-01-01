Новости за ночь: Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной

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Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений между Россией и Украиной. В интервью телеканалу «Мир» глава государства заявил, что новое руководство Украины «сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между двумя странами, и в направлении решения внутренних проблем».

Российский лидер также понадеялся, что новая украинская власть не станет использовать русофобские идеи для оправдания внутренних проблем в стране.

На прошлой неделе Путин выразил надежду на личное знакомство с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, новый украинский лидер «пока никак себя не проявил». Путин также отметил, что не отказывается от контактов с украинским коллегой. А на вопрос, почему не поздравил главу государства с избранием на пост, уточнил, что Зеленский, как и Порошенко продолжает называть Россию «страной-агрессором».

