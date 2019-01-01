Владимир Путин хотел бы лично встретиться с президентом Зеленским

Президент России Владимир Путин хотел бы лично познакомиться с недавно пришедшим к власти на Украине Владимиром Зеленским. Глава государства назвал не так давно пришедшего к власти коллегу хорошим актером, но, по словам Путина, одно дело играть, а другое — быть кем-то.

«Он пока никак себя не проявил», - сообщил на ПМЭФ-2019 российский лидер, которого цитирует РИА ФАН. Он также отметил, что не отказывается от контактов с Зеленским, но пока встречу никто не предлагал.