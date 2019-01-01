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Владимир Путин хотел бы лично встретиться с президентом Зеленским

7 июня19:38

Президент России Владимир Путин хотел бы лично познакомиться с недавно пришедшим к власти на Украине Владимиром Зеленским. Глава государства назвал не так давно пришедшего к власти коллегу хорошим актером, но, по словам Путина, одно дело играть, а другое — быть кем-то.

«Он пока никак себя не проявил», - сообщил на ПМЭФ-2019 российский лидер, которого цитирует РИА ФАН. Он также отметил, что не отказывается от контактов с Зеленским, но пока встречу никто не предлагал.

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Когда Путина спросили, почему он не поздравил с победой на президентских выборах, Путин заметил, что Зеленский по-прежнему называет Москву агрессором, уточняет RT.

Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН оценили шансы нового главы Украины наладить отношения с Крымом и остальной Россией.

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ФОТО: Кадр из трансляции
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин