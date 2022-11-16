«Всего-навсего один»: Военных экспертов не испугал беспилотник в Орловской области

Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал терминал нефтепровода «Дружба» в Орловской области, который находится более чем в 170 километрах от границы с Украиной.

«Дроны уязвимы, и наши системы их поражают. На Западе нет таких систем, а у нас есть: в Севастополе мы без проблем уничтожили девять беспилотников. В Орловской области не было той системы ПВО, вот и все. Прилетел один-единственный всего-навсего. Эти системы у нас в достаточном количестве, но, конечно, их надо выпускать больше по мере увеличения угроз. Ну что делать, это плоды тридцатилетних "реформ"», - сказал Константин Сивков.

Со своей стороны, Александр Бартош назвал дроны сложной целью для систем ПВО.

«Дрон – это сложная цель для современной системы ПВО. Пока на Донбассе и украинском театре в целом их сбивают, в основном, зенитно-артиллерийские системы: пулеметы, зенитки и так далее. Борьба с дронами длительное время не была у нас в числе приоритетных задач, ставились задачи по борьбе с маловысотными воздушными целями: самолетами, крылатыми ракетами, а дронам уделялось мало внимания, как с точки зрения их разработки в России, так и разработки систем защиты от них», - сказал член-корреспондент Академии военных наук.

По его мнению, для защиты от дронов помимо прикрытия важных объектов системами ПВО надо «загонять» противника подальше от российских границ.