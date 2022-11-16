«Всего-навсего один»: Военных экспертов не испугал беспилотник в Орловской области
Россия без проблем уничтожила беспилотники в Севастополе, а до орловской нефтебазы долетел один-единственный, сказал в эфире НСН Константин Сивков.
Военные эксперты, опрошенные НСН, разошлись в мнениях относительно способности российских систем ПВО бороться с беспилотниками.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сказал НСН, что соответствующих систем ПВО у нас достаточно, однако член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош указал, что дроны сбивают в основном из пулеметов и зениток.
Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал терминал нефтепровода «Дружба» в Орловской области, который находится более чем в 170 километрах от границы с Украиной.
«Дроны уязвимы, и наши системы их поражают. На Западе нет таких систем, а у нас есть: в Севастополе мы без проблем уничтожили девять беспилотников. В Орловской области не было той системы ПВО, вот и все. Прилетел один-единственный всего-навсего. Эти системы у нас в достаточном количестве, но, конечно, их надо выпускать больше по мере увеличения угроз. Ну что делать, это плоды тридцатилетних "реформ"», - сказал Константин Сивков.
Со своей стороны, Александр Бартош назвал дроны сложной целью для систем ПВО.
«Дрон – это сложная цель для современной системы ПВО. Пока на Донбассе и украинском театре в целом их сбивают, в основном, зенитно-артиллерийские системы: пулеметы, зенитки и так далее. Борьба с дронами длительное время не была у нас в числе приоритетных задач, ставились задачи по борьбе с маловысотными воздушными целями: самолетами, крылатыми ракетами, а дронам уделялось мало внимания, как с точки зрения их разработки в России, так и разработки систем защиты от них», - сказал член-корреспондент Академии военных наук.
По его мнению, для защиты от дронов помимо прикрытия важных объектов системами ПВО надо «загонять» противника подальше от российских границ.
«Я думаю, что нужно делать объектовую противовоздушную оборону вокруг важнейших инфраструктурных объектов типа пораженного сегодня ночью. И до этого были удары по складам, НПЗ. Такие объекты должны быть в приоритете по защите, при этом нам надо развивать наступление и загнать их как можно дальше от наших границ, откуда запуск дронов станет невозможным», - заключил собеседник НСН.
В конце октября Киев с помощью дронов атаковал находившиеся в Севастопольской бухте корабли Черноморского флота. Всего в атаке были задействованы 16 дронов — девять воздушных и семь морских. Все воздушные цели были сбиты, четыре морских беспилотника уничтожили на внешнем рейде Севастополя российские корабли и авиация, еще три - уничтожили на внутреннем рейде.
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