В Орловской области беспилотник атаковал нефтебазу

Беспилотный летательный аппарат, предположительно, атаковал нефтебазу в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

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«Сегодня около 4:00, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь», — написал Клычков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших нет, пишет Ura.ru. На месте инцидента работают оперативные службы.

Ранее украинские войска атаковали с помощью беспилотника подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, напоминает РИА ФАН. Однако взрыв самодельной бомбы, которой был оснащен аппарат, произошел в стороне от объекта, электроснабжение не было нарушено.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиОрловская Область
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