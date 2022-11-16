В Орловской области беспилотник атаковал нефтебазу
Беспилотный летательный аппарат, предположительно, атаковал нефтебазу в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Сегодня около 4:00, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь», — написал Клычков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавших нет, пишет Ura.ru. На месте инцидента работают оперативные службы.
Ранее украинские войска атаковали с помощью беспилотника подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, напоминает РИА ФАН. Однако взрыв самодельной бомбы, которой был оснащен аппарат, произошел в стороне от объекта, электроснабжение не было нарушено.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 431 / сут.
Умерли
391 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 354 / сут.
- Исследование: Почти треть россиян согласна на «серые» зарплаты при их двукратном повышении
- Экс-главу Минздрава Иркутской области задержали за получение взятки в 7 млн рублей
- Марочко заявил о попытках наступления ВСУ от Попасной до Харькова
- В Орловской области беспилотник атаковал нефтебазу
- Рогов рассказал о планах ВСУ начать наступление в Запорожской области до конца года
- Байден начал экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента с ракетами в Польше
- СМИ: Упавшую в Польше ракету выпустили украинские войска
- В «Группе Вагнера» заявили о разгроме украинских подразделений под Артемовском
- Полковник армии США в отставке заявил, что ЕС устал помогать Украине
- СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на жителей новых регионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru