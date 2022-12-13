«Доверять нельзя!»: В ЛНР отвергли новогоднее перемирие с Украиной

Украина никогда не соблюдала соглашений о перемирии, в момент их действия все равно погибали мирные люди и происходили обстрелы Донбасса, отметил в эфире НСН Андрей Марочко. 

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить перемирие с Россией к Новому году, однако украинская власть доказала, что никогда не будет соблюдать договоренности, поэтому спецоперацию нужно продолжать, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с НСН.

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Накануне Владимир Зеленский в ходе обращения к лидерам стран G7 призвал к выводу ВС РФ с украинской территории на Рождество. Он заявил, что предлагает Москве осуществить «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию» в связи с приближающимися праздниками — Новым годом и Рождеством по григорианскому и юлианскому календарям. Андрей Марочко отметил, что Зеленскому нужны мирные соглашения, чтобы ВСУ осуществили перегруппировку и укрепили свои позиции.

«Говорю как человек, который длительное время слушал обещания украинской власти, более того, мы жили долгих восемь лет в условиях Минских соглашений, было заключено более 20 всевозможных перемирий… Но ничего этого абсолютно не соблюдалось со стороны вооруженных формирований Украины. Были и рождественские перемирия, и новогодние, как их только не называли представители трехсторонней контактной группы, но они абсолютно не работали. Все они были направлены на то, чтобы украинские военные сделали перегруппировку, накопили силы и укрепили свои позиции. Нам от этих соглашений ничего хорошего не было, в момент соглашений гибли мирные люди, разрушались дома, были обстрелы Донбасса. Никаким перемириям доверять нельзя, нужно продолжать спецоперацию», - сказал Марочко.

Он отметил, что у сил ЛНР есть «позитивные сдвиги» и продвижения в зоне спецоперации. Марочко подчеркнул, что останавливать ее проведение и отвлекаться на праздники нельзя, иначе это пагубно скажется на ведении боевых действий.

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«У военных не существует ни праздничных, ни выходных дней. Если мы ведем активную фазу боевых действий, мы в полной боевой готовности, мы выполняем поставленные задачи. Мы должны делать свою работу. Если будем отвлекаться на какие-то праздники и прочее, то это только будет на руку противнику. Естественно, это будет очень пагубно сказываться на проведении спецоперации в целом. У нас действительно есть позитивные сдвиги и продвижения. Но наши военнослужащие в большей степени работают на территории ДНР. Также мы работаем в направлении Харьковской области. Везде у нас наблюдается стабилизация линии боевого соприкосновения и небольшие позитивные сдвиги вперед», - резюмировал Марочко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил вывод войск ВС РФ с украинской территории до конца 2022 года. Он отметил, что об этом не может быть и речи, а также подчеркнул, что для достижения мира нужно учитывать новые реалии по вхождению в состав России новых регионов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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