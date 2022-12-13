«Доверять нельзя!»: В ЛНР отвергли новогоднее перемирие с Украиной

Накануне Владимир Зеленский в ходе обращения к лидерам стран G7 призвал к выводу ВС РФ с украинской территории на Рождество. Он заявил, что предлагает Москве осуществить «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию» в связи с приближающимися праздниками — Новым годом и Рождеством по григорианскому и юлианскому календарям. Андрей Марочко отметил, что Зеленскому нужны мирные соглашения, чтобы ВСУ осуществили перегруппировку и укрепили свои позиции.

«Говорю как человек, который длительное время слушал обещания украинской власти, более того, мы жили долгих восемь лет в условиях Минских соглашений, было заключено более 20 всевозможных перемирий… Но ничего этого абсолютно не соблюдалось со стороны вооруженных формирований Украины. Были и рождественские перемирия, и новогодние, как их только не называли представители трехсторонней контактной группы, но они абсолютно не работали. Все они были направлены на то, чтобы украинские военные сделали перегруппировку, накопили силы и укрепили свои позиции. Нам от этих соглашений ничего хорошего не было, в момент соглашений гибли мирные люди, разрушались дома, были обстрелы Донбасса. Никаким перемириям доверять нельзя, нужно продолжать спецоперацию», - сказал Марочко.

Он отметил, что у сил ЛНР есть «позитивные сдвиги» и продвижения в зоне спецоперации. Марочко подчеркнул, что останавливать ее проведение и отвлекаться на праздники нельзя, иначе это пагубно скажется на ведении боевых действий.