В США посоветовали Зеленскому искать мирные пути разрешения конфликта

Участие США в конфликте на Украине приведет к эскалации между Вашингтоном и Москвой, поэтому Киеву следует искать мирные пути разрешения ситуации, заявил издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

По его словам, Киев не может диктовать США и НАТО, какой уровень поддержки Украине оказывать.

Издатель отметил, что Зеленский вряд ли пойдет на мирное урегулирование, если будет уверен в нескончаемой поддержке США и Европы.

Некоторые партнеры Евросоюза «мечтают», что конфликт на Украине затянется на три года, и экономика региона ослабнет за счет большего втягивания стран в противостояние. Об этом ранее заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в эфире телеканала BFMTV.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСШАВладимир Зеленский
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