Донбасс выдал Киеву в одностороннем порядке четырёх пленных
Самопровозглашённые ДНР и ЛНР в одностороннем порядке выдали Украине четырёх пленных, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что освобождённых доставили в Минск из Донбасса, оттуда они вернулся на Украину вместе с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.
Добавим, в результате переговоров с непризнанными республиками было решено выдать Киеву Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева и Максима Горяйнова, отмечает RT. Вёл переговоры с главами ДНР и ЛНР Виктор Медведчук. Договорённость была достигнута без ведома президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, также накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой выдать Киеву задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Адресуя свои слова Путину в ходе речи на брифинге, он перешёл с украинского на русский язык.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Донбасс выдал Киеву в одностороннем порядке четырёх пленных
- Трампа позвали в Россию на празднование юбилея Победы
- Российские производители софта могут получить преференции
- Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений между Британией и РФ
- Трамп о встрече с Путиным: Как на вручении «Оскара»