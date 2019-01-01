Добавим, в результате переговоров с непризнанными республиками было решено выдать Киеву Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева и Максима Горяйнова, отмечает RT. Вёл переговоры с главами ДНР и ЛНР Виктор Медведчук. Договорённость была достигнута без ведома президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, также накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой выдать Киеву задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Адресуя свои слова Путину в ходе речи на брифинге, он перешёл с украинского на русский язык.

