Украина

Донбасс выдал Киеву в одностороннем порядке четырёх пленных

28 июня15:12

Самопровозглашённые ДНР и ЛНР в одностороннем порядке выдали Украине четырёх пленных, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что освобождённых доставили в Минск из Донбасса, оттуда они вернулся на Украину вместе с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

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Добавим, в результате переговоров с непризнанными республиками было решено выдать Киеву Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева и Максима Горяйнова, отмечает RT. Вёл переговоры с главами ДНР и ЛНР Виктор Медведчук. Договорённость была достигнута без ведома президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, также накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой выдать Киеву задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Адресуя свои слова Путину в ходе речи на брифинге, он перешёл с украинского на русский язык.

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ФОТО: украинский политик ФОТО: ТАСС
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