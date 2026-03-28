Macan в парадной форме выступил в Кремле на юбилее Росгвардии
Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) выступил на торжественном концерте в Государственном Кремлёвском дворце, посвящённом 10‑летию Росгвардии.
В этот раз артист отошёл от привычной уличной эстетики: он появился на сцене в строгой парадной военной форме.
Под аккомпанемент оркестра и в сопровождении хореографических номеров ансамбля «Домисолька» Macan исполнил песню «Пусть Бог будет рядом с твоими планами». Перед выступлением он кратко и уважительно поздравил собравшихся: «С праздником, товарищи офицеры. Спасибо большое».
На мероприятии присутствовали представители руководства страны, личный состав и ветераны ведомства. С поздравительной речью к гостям обратился президент России Владимир Путин.
В 2024 году Macan стал артистом года на платформах «Яндекс Музыка» и «VK Музыка». Как рассказывали НСН в сервисе «VK Музыка», по итогам лета Macan стал главным фаворитом аудитории в возрасте от 14 до 35 лет.
