Генштаб сообщил о выполнении задания по осеннему призыву
Осенний призыв 2025 года, ставший последним по традиционной сезонной схеме, завершён: на срочную службу направлены 135 тыс. россиян. Об этом сообщил замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
Для перевозки призывников задействовали 17 военных и 104 гражданских авиарейса, а также 13 воинских эшелонов.
Призывники не будут направляться в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области и не будут привлекаться к участию в СВО. С 1 января 2026 года вводится круглогодичный призыв.
Ранее юрист в области военного права Иван Самарин рассказал НСН, что реестр воинского учета в будущем полностью заработает в электронном формате, сейчас же в нем нередки сбои, в результате которых призывник, например, может оказаться на воинском учете сразу в двух военкоматах.
