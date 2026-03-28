Запашный: Артисты из недружественных стран проявляют инициативу, чтобы приехать в РФ
Народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с ТАСС сообщил, что артисты из стран, которые сейчас считаются недружественными, сами стремятся приехать в Россию для участия в цирковых фестивалях — несмотря на вероятное давление до и после поездки.
По словам Запашного, после возобновления фестиваля «Идол» цирк продолжил сотрудничество со всеми странами, где активно развивается цирковое искусство. В 2026 году среди участников фестиваля ожидаются артисты из США, Канады и европейских государств. Эдгард Запашный назвал это свидетельством профессиональной зрелости и внутренней стойкости цирковых артистов.
Десятый фестиваль циркового искусства под руководством братьев Запашных пройдёт в Москве с 30 мая по 12 июля. В нём примут участие 170 артистов из 12 стран, включая Китай, КНДР, Мексику и Монголию. Оценивать конкурсные программы будут жюри, представители СМИ и зрители.
Ранее Запашный рассказал НСН, что обучение цирковых артистов из Белоруссии в Москве — безусловно, позитивный шаг, который поспособствует дальнейшему плодотворному сотрудничеству цирков двух стран.
Горячие новости
- Концерт Шакиры в Катаре перенесли на 18 ноября
- В Ассоциации владельцев кинотеатров обозначили риски при квотах на иностранное кино
- Запашный: Артисты из недружественных стран проявляют инициативу, чтобы приехать в РФ
- Хуситы вступили в конфликт с США и Израилем на стороне Ирана
- Macan в парадной форме выступил в Кремле на юбилее Росгвардии
- Исследование: Менее половины россиян отключаются от рабочих чатов на период отпуска
- Путин рассказал, что поддержка Говорухина многое значила для него
- Иран заявил о гибели 21 украинца при ударе по складу беспилотников в Дубае
- Генштаб сообщил о выполнении задания по осеннему призыву
- Умер звезда фильмов «Назад в будущее» и «Топ Ган» Джеймс Толкан