По словам Запашного, после возобновления фестиваля «Идол» цирк продолжил сотрудничество со всеми странами, где активно развивается цирковое искусство. В 2026 году среди участников фестиваля ожидаются артисты из США, Канады и европейских государств. Эдгард Запашный назвал это свидетельством профессиональной зрелости и внутренней стойкости цирковых артистов.



Десятый фестиваль циркового искусства под руководством братьев Запашных пройдёт в Москве с 30 мая по 12 июля. В нём примут участие 170 артистов из 12 стран, включая Китай, КНДР, Мексику и Монголию. Оценивать конкурсные программы будут жюри, представители СМИ и зрители.

Ранее Запашный рассказал НСН, что обучение цирковых артистов из Белоруссии в Москве — безусловно, позитивный шаг, который поспособствует дальнейшему плодотворному сотрудничеству цирков двух стран.

