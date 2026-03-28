Умер звезда фильмов «Назад в будущее» и «Топ Ган» Джеймс Толкан

На 94‑м году жизни в Саранак‑Лейк (штат Нью‑Йорк) скончался американский актёр Джеймс Толкан. Известие о его смерти опубликовано на официальном сайте фильма «Назад в будущее».

Широкая публика запомнила артиста прежде всего по роли сурового директора школы мистера Стрикленда в культовой трилогии «Назад в будущее» и командира Стингера в боевике «Топ Ган». Эти образы закрепили за Толканом репутацию исполнителя ролей властных и требовательных персонажей.

Джеймс Толкан родился в 1931 году в Мичигане, прошёл службу на флоте во время Корейской войны, после чего переехал в Нью‑Йорк, где обучался актёрскому мастерству у Стеллы Адлер и Ли Страсбурга. На протяжении четверти века он активно выступал на нью‑йоркской театральной сцене.

За свою 50‑летнюю карьеру актёр снялся во множестве кино‑ и телепроектов, включая «Полиция Майами: Отдел нравов», «Чудесные годы», «Принц из Беверли‑Хиллз» и «Ремингтон Стил». Он также попробовал себя в режиссуре и исполнил ряд ролей в сериале «Тайна Ниро Вулфа». Коллеги и поклонники отмечают его профессионализм и искреннюю любовь к профессии. Сам Толкан называл работу над сиквелами «Назад в будущее» одним из самых ярких и весёлых периодов в своей жизни.

